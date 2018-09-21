Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Танзании

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Танзании Джону Магуфули в связи с гибелью людей при крушении парома на озере Виктория. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского парома на озере Виктория, - говорится в телеграмме российского лидера. - Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

По данным агентства Reuters, число погибших в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании достигло 136 человек. По данным британской вещательной корпорации Би-би-си, паром затонул между островами Юкора и Буголора, на борту судна находились свыше 400 человек.