Трамп выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью вьетнамского лидера Чан Дай Куанга, назвав его большим другом своей страны. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в пятницу.

"С грустью я узнал о смерти президента Чан Дай Куанга. От всего американского народа я выражаю глубокие соболезнования его семье и народу Вьетнама", - заявил лидер.

"Президент Куанг был большим другом США. Он любезно принял меня во время моего исторического государственного визита в Ханой в ноябре 2017 года, я благодарен ему за личное стремление укрепить отношения США и Вьетнама. Мы не скоро забудем его вклад в обеспечение мира, безопасности и процветания в регионе", - уверен Трамп.

Ранее глава центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу сообщил, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг, скончавшийся в пятницу на 62-м году жизни, страдал редким вирусным заболеванием, от которого в мире пока еще нет лекарства. По его словам, заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. За минувший год президент не только лечился на родине, но и шесть раз ездил на лечение в Японию. Однако усилия местных и иностранных медиков не помогли президенту, его болезнь прогрессировала.

Во второй половине дня в четверг состояние Чан Дай Куанга резко ухудшилось, он был доставлен в ханойский Военный госпиталь номер 108. Вечером президент впал в кому и в 10:05 (06:05 мск) пятницы, не приходя в сознание, скончался.