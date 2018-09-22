Семья Бутиной рассказала о ее состоянии после смены режима в тюрьме США

БАРНАУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Арестованная в США россиянка Мария Бутина, которой инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, чувствует себя приемлемо после перевода на общий режим содержания. Об этом она по телефону рассказала своей семье, сообщил ТАСС в субботу отец Марии Валерий Бутин.

Ранее сообщалось, что администрация тюрьмы в городе Александрия согласилась перевести Марию Бутину на общий режим содержания, так как закончился 35-дневный период так называемой административной сегрегации (изоляции). В посольстве РФ в США пояснили, что теперь Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также общение с окружающими ее людьми.

"Чувствует она себя приемлемо, психологически, физически, также уверена, что ей удастся доказать свою невиновность. <…> Однозначно общий режим дал нормальное время для сна - ночное, и для бодрствования - дневное (ранее из-за административной сегрегации режим бодрствования Марии приходился на глубокую ночь - прим. ТАСС), а будут или не будут прогулки - не могу сказать, это надо по факту посмотреть. Я думаю, что это результат работы, в том числе, и нашего МИД, и ее адвокатов, и общественное мнение тоже немаловажно", - сказал Бутин.

По его словам, в последний раз с Марией он связывался в четверг. Бутин отметил, что после перевода на общий режим возможность чаще созваниваться с дочерью не появилась - она звонит семье максимум два раза в неделю по общему телефону в тюрьме. Он отметил, что по телефону они не могут обсуждать юридические подробности ее дела.

"Во-первых, она не имеет возможности это говорить, потому что ей и адвокату запрещено освещать кому бы то ни было детали дела. <…> Через переводчика с адвокатом у нас есть общение, но сейчас оно совершенно незначительное - он занимается своим делом", - пояснил Валерий Бутин.

Дело Бутиной

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время состоявшегося 21 июля телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными. В США Бутина приехала на учебу. Она получила этой весной диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона - Американском университете, изучала международные отношения.