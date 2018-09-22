Кириенко: чемпионат "Навыки мудрых" разрушает миф о профессиях, недоступных пожилым людям

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Национальный чемпионат "Навыки мудрых" для профессионалов старше 50 лет позволяет отработать технологии переобучения пожилых людей, а также разрушает стереотипы о существовании профессий, которые недоступны для старшего поколения. Такое мнение высказал в субботу журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время открытия финала чемпионата в Москве.

"Данный чемпионат - это отработка технологий обучения, потому что здесь проходят мастер-классы, здесь проходит процесс передачи знаний. - Тем более, когда участники сами являются наставниками, они лучше других помогают доработать технологию обучения", - сказал Кириенко.

"Мне кажется, что такие чемпионаты могут разрушить стереотипы по поводу некоторых профессий, о которых принято считать, что они совсем молодежные или, что в зрелом возрасте на них поздно переучиваться. - Здесь очень много тестовых режимов, когда пришедший гость может все попробовать: от управления беспилотником, до имитации сварочного аппарата", - добавил он.

Кириенко высоко оценил уровень организации этого чемпионата. "То, что сейчас сделали WorldSkills Russia вместе с Минтрудом и московскими властями [и] реализовали здесь - это готовый продукт, который можно раздавать в регионы", - сказал Кириенко.

Финал первого Национального чемпионата "Навыки мудрых" для профессионалов старше 50 лет открылся в субботу в мастерских Московского досугового образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. В соревнованиях примают участие около 130 конкурсантов в возрасте старше 50 лет, которые выступают в 26 компетенциях в частности, токарное производство, поварское и столярное дело, сантехника и отопление, ресторанный сервис и другие.

Финал завершится 23 сентября.