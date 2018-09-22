Прощание с деканом истфака МГУ Иваном Тучковым пройдет 25 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Прощание с деканом исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Иваном Тучковым, который умер утром 22 сентября на 63-м году жизни, пройдет в Москве 25 сентября. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Прощание с Иваном Ивановичем Тучковым пройдет во вторник, 25 сентября. В 11:00 мск - отпевание в Храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, Столешников переулок, дом 2-4, строение 6 <...> В 14:00 мск - прощание в Митинском крематории, Пятницкое шоссе, 6-й километр", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что гражданская панихида состоится в этот же день в главном здании МГУ в холле Дома культуры в 9:00 мск.

Иван Тучков в 1978 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, а в 1981-м - аспирантуру. В том же году он начал работать на факультете - преподавать на кафедре всеобщей истории искусства, которую возглавил в 2007 году. Параллельно читал курсы лекций по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в Российском государственном гуманитарном университете. Пост декана занял осенью 2015 года.