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СМИ: "Мисс Украина-2018" назвала дискриминацией лишение ее титула

По данным телеканала "1+1", Вероника Дидусенко не намерена отказываться от звания и планирует поехать на мировой конкурс в Китай

ТАСС, 25 сентября. Лишенная титула "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко считает решение организаторов конкурса дискриминацией ее прав. Об этом в понедельник сообщил телеканал "1+1".

По данным телеканала, отказываться от титула девушка не намерена и планирует поехать на мировой конкурс в Китай. В свою очередь, юристы во время объявления официального заявления подчеркнули, что ехать на "Мисс мира" Дидусенко в коем случае не может.

В понедельник исполнительный директор оргкомитета конкурса "Мисс Украина" Виктория Киосе сообщила о решении организаторов лишить его победительницу Веронику Дидусенко титула после того, как стало известно, что она уже была замужем.

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