РПЦЗ приостановила служение с иерархами Константинополя

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, говорится в сообщении пресс-службы РПЦЗ, опубликованном на сайте РПЦ.
"Обсудив последние события, связанные с направлением константинопольским патриархатом своих экзархов на каноническую территорию Украинской православной церкви, архиерейский синод постановил: "следуя решению священноначалия Русской православной церкви приостановить сослужение на архиерейском уровне с Константинопольской православной церковью и участие Русской зарубежной церкви в работе епископских ассамблей, о чем издать циркулярный указ", - говорится в сообщении.
Также синод принял решение освободить епископа Сакраментского Иринея от управления Сакраментским викариатством Западно-Американской епархии, назначив его епископом Ричмондским и Западно-Европейским с местопребыванием в Лондоне.
Ранее синод Русской православной церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, а также инициировать всеправославное обсуждение проблемы. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.
7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный Синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов".