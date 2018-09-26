Володин советует состоятельным депутатам не рассчитывать на пенсионные преференции

"Нужно думать о работе", - сказал спикер в среду журналистам, отвечая на вопрос о своей собственной пенсии. "А что касается вопроса, связанного с выплатой пенсии, то придет время, конечно, мы все будем этот вопрос обсуждать", - согласился он. "Но считаю, что, исходя из тех доходов, которые у меня есть, и того, что [я] неоднократно говорил, что правильно тем, у кого есть возможности и он самодостаточен, не рассчитывать на те надбавки, которые дает депутатство", - подтвердил Володин.

"Поэтому, скорее всего, многие депутаты, у кого есть возможность и они имеют доходы, которые им позволяют жить не только на депутатскую зарплату, имеют полное право (и это будет правильно) не думать и не рассчитывать на надбавки, которые дает депутатство", - заключил он.