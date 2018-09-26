Закон о сохранении льгот жителям предпенсионного возраста в Петербурге принят Заксобранием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в окончательном чтении приняли закон о сохранении льгот для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента по итогам проведения внеочередного заседания в среду.

"26 сентября в ходе внеочередного заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутаты приняли в целом закон "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в части обеспечения дополнительных гарантий социальной защиты граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно)". За него проголосовали 44 депутата при одном воздержавшемся", - говорится в сообщении. Теперь документ будет отправлен губернатору для подписания.

Ранее председатель городского парламента Вячеслав Макаров отмечал, что для граждан данного возраста сохранят восемь базовых льгот, касающихся оплаты коммунальных услуг, компенсаций по оплате проезда в общественном транспорте, начисления денежных выплат, бесплатной замены газового оборудования и других сфер. По его словам, необходимые средства были изначально заложены в бюджете следующего года.

Как ранее сообщал журналистам председатель комитета финансов Алексей Корабельников, в проекте бюджета на 2019 год на социальную поддержку граждан в целом предусмотрено порядка 78 млрд руб.