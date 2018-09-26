РПЦ: автокефалия Украины является открытым навязыванием Константинополем своей власти

"То, что происходит сейчас на Украине, - это не просто территориальный спор между двумя церквами, как это может кому-то показаться. Это нечто большее. Это осознанное и открытое навязывание Константинополем своих властных, по сути - папистских притязаний. Мы видим, что Константинопольский патриарх больше не рассматривает другие поместные церкви в качестве субъекта межцерковных отношений. С его точки зрения, все решения принимаются только в одном месте - на Фанаре (в резиденции Константинопольского патриарха - прим. ТАСС)", - заявил митрополит Иларион.

По его словам, вопрос украинской автокефалии Константинополь не намерен согласовывать не только с Русской церковью, но и с другими церквами. "Даже та делегация, которая была уполномочена Фанаром вести переговоры с поместными церквами по украинскому вопросу, посещала предстоятелей не для того, чтобы запросить их мнение о намерениях Константинополя, а для того, чтобы проинформировать их об уже принятом решении. Об этом уже не раз заявляли представители Константинопольского патриархата", - указал он.

"Русской церкви не нужно бояться изоляции. Если Константинополь продолжит свои антиканонические действия, то он сам поставит себя вне канонического пространства, вне того понимания церковного устроения, которое отличает Православную церковь", - подчеркнул митрополит.

Он напомнил, что начиная с XI века, "после отпадения Рима", Константинопольский патриарх занимает первое место в диптихах православной церкви, то есть в порядке поминовения предстоятелей поместных церквей за богослужением. "Это первенство всегда понималось как первенство чести, но не власти, а сам Константинопольский патриарх - как первый среди равных ему предстоятелей автокефальных церквей. Лишь в XX веке константинопольские патриархи стали заявлять о своих особых властных полномочиях в Православной церкви, однако эти притязания лишены богословских и канонических оснований", - отметил Иларион.

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

Константинопольский патриархат 7 сентября "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод РПЦ выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов". Синод Украинской православной церкви 25 сентября потребовал от экзархов покинуть каноническую территорию Украины.