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Более 50 тыс. человек простились с президентом Вьетнама

Чан Дай Куанг ушел из жизни 21 сентября в возрасте 61 года после продолжительной болезни

ХАНОЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек простились со скончавшимся президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Церемония продолжалась с утра среды в Государственном траурном зале министерства национальной обороны и завершилась утром в пятницу.

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Выступая на траурном митинге, генеральный секретарь Центрального комитета правящей Компартии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что президент Чан Дай Куанг подавал яркий пример добросовестного и самоотверженного служения революционному делу партии и народа Вьетнама, за что был удостоен множества партийных и государственных наград. "Безвременная кончина товарища Чан Дай Куанга стала невосполнимой утратой для партии, страны и всего вьетнамского народа. Память о нем будет вечно жить в наших сердцах", - сказал руководитель КПВ.

После завершения траурного митинга накрытый национальным флагом гроб с телом скончавшегося президента был установлен на оружейном лафете. Похоронная процессия проследовала по центральным улицам вьетнамской столицы к выезду из города и направилась на малую родину Чан Дай Куанга - в северную провинцию Ниньбинь, расположенную в 90 км к югу от Ханоя. Там во второй половине дня состоятся похороны президента в его родном уезде Кимшон.

Глава вьетнамского государства ушел из жизни 21 сентября в возрасте 61 года после продолжительной болезни. Президентом страны Чан Дай Куанг был избран в апреле 2016 года, а до этого с 2011 года занимал пост министра общественной безопасности Вьетнама.

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