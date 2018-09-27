В МИД Японии рассказали о деталях смягчения визовых требований для групп туристов из РФ

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Запланированное на 1 октября этого года смягчение визовых требований в отношении российских туристов, посещающих Японию в составе организованных групп по пакетным турам, отразится в первую очередь на количестве документов, которое необходимо будет предоставить для получения разрешения на въезд в страну. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в японском внешнеполитическом ведомстве.

"Во время встречи на высшем уровне 10 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил президенту РФ Владимиру Путину о смягчении визовых требований в отношении групп российских туристов с 1 октября. Вводится новый тип визы для россиян - владельцев обычных загранпаспортов, которые приобрели пакетный тур в Японию в составе группы через туристическую компанию, ведущую свою деятельность на территории РФ. Срок ее действия составляет максимум 30 дней, и теперь для получения необходима только визовая анкета и загранпаспорт", - рассказали в ведомстве. Ранее туристы из России должны были представлять и другие документы, в первую очередь подтверждающие финансовую состоятельность, к примеру выписки со счетов и справки о зарплате с места работы.

Как сообщается на сайте посольства Японии в Москве, новые визы будут выдавать группам туристов в составе трех человек и более с периодом пребывания в Японии до 30 дней. Турфирма при этом должна иметь лицензию на осуществление деятельности на территории РФ, работать на рынке не менее трех лет и иметь опыт организации туров в Японию. Кроме того, она предоставляет японской стороне брони отелей, билетов, в том числе для перелетов внутри Японии, подробную программу пребывания группы и другие документы о том, что поездка является именно пакетным туром.

Ранее японские власти с 1 января 2017 года смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам в соответствии с договоренностью, приуроченной к состоявшемуся в декабре 2016 года визиту президента РФ Владимира Путина в Японию.

Ослабление визовых требований в первую очередь касалось предпринимателей, деятелей культуры и ученых. Срок действия многократных виз для этих категорий граждан увеличен с трех до пяти лет. Кроме того, впервые была введена система многоразовых виз сроком на три года с пребыванием в стране максимум 30 дней подряд, их могут выдавать в том числе туристам. Было отменено и требование об обязательном наличии гарантийного письма от японского гражданина или принимающей стороны при самостоятельной организации поездки в Японию.

В результате в 2017 году число туристов из России, посетивших Японию, увеличилось на 40,8% по сравнению с 2016 годом и составило более 77 тыс. человек.