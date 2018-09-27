Неспособных не бывает. О воспитании детей в передовом дошкольном отделении Москвы

О том, что нужно, чтобы стать хорошим воспитателем, и почему тем, кто работает с малышами, не страшна болезнь Альцгеймера

27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников, учрежденный в России всего два года назад. До этого времени воспитатели были вынуждены "присоединяться" ко Дню учителя. Учреждение Дня воспитателя стало данью заслуженного уважения к этой важной профессии, представители которой дают детям первые знания об окружающем мире, учат себя вести в коллективе, занимаются с ними спортом и творчеством, прививают необходимые навыки, готовят к школе. Корреспондент ТАСС отправился в дошкольное отделение №444, одно из передовых в Москве, и узнал у его сотрудников, почему для воспитания детей недостаточно одного педагогического образования и что нужно для формирования полноценной личности. Где мама? Щеки красные, из глаз — слезы. Леночке четыре года, сейчас группа детей, в которую Леночка ходит, по расписанию вышла на прогулку. Пока другие дети увлечены конструктором и другими игрушками, она скучает по маме. Здесь главное — вовремя суметь переключить внимание ребенка.

"К маме хочет, на прогулке дети иногда начинают скучать, чувствуют, что скоро уже родители за ними придут. Леночка, покажи, как умеешь бегать?" — говорит воспитатель Елена Сидоркина. По ее словам, с детьми она работает почти два года. Решила, что это ее призвание, поскольку получает удовольствие от работы. Говорит, что в первую очередь нужно их любить и быть добрым. Без этого и дети к тебе тянуться не будут.

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Дошкольное отделение №444 расположено на востоке Москвы — большой комплекс, в который входит восемь зданий. Каждое из них снаружи кажется небольшим, однако внутри оказывается множество комнат для игр, обучения и отдыха. "Мы первыми в городе начали использовать такую трансформируемую открытую среду, отказались от спален в чистом виде, от кроватей, которые стоят и работают всего два часа в сутки. Мы объединили пространство спальни, самой ячейки групповой, где ребята ели и играли. У нас открылось пространство, вместо кроватей мы используем подиумы, на которых воспитатели вместе с ребятами стелются . Утром и вечером они играют, днем спят", — объясняет директор комплекса Павел Северинец.

Каждая группа состоит из 30 человек и больше. Но при обязательном условии, что в таких группах работают три воспитателя с соответствующим педагогическим образованием. "Вопрос стоит не столько в том, сколько детей в группе, а более важно, кто с ними работает. Поэтому мы очень внимательно относимся к подготовке кадров. Например, вот сейчас искали воспитателей на три должности, на три места в образовательной организации мы посмотрели 60 человек, а взяли только троих", — отметил Северинец. Болезнь Альцгеймера не грозит "Здесь дети спят и играют", — показывает уголки отделения методист Ирена Ефременкова, которая когда-то закончила педучилище, пединститут, а потом аспирантуру в военном институте. В детском саду она отработала более десяти лет. По ее словам, работа с детьми — самая тяжелая. "Постоянно ты должен быть в тонусе, поскольку общаешься с детьми. Ты должен быть готов к любым коллизиям, любым каверзным вопросам, любым сложным ситуациям, а они возникают бесконечно", — говорит Ефременкова.

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Свой первый день, когда только пришла в детский сад, она помнит очень хорошо — было страшно. "Завели в группу… у меня был шок. Шум стоял невероятный, дети выскакивали со всех мест, откуда можно было и откуда нельзя. Стояла, думала: боже мой, главное никого не потерять. Это была моя первая реакция. Когда я выводила детей на улицу, я считала их бесконечно, потому что мне четко сказали, что самое важное — это ответственность за детей - никого не потерять, чтобы никто не убежал. Такая у меня была установка в первый день. И я помню, что целый день, их там 27 человек, я все время считала", — вспоминает методист. Пока Ирена рассказывает, незаметно и тихо оказывается рядом Ваня с любопытным взглядом. "Мне четыле годика, а тебе?" — показывает количество лет пальчиками на маленькой руке. Кроме того, Ваня рассказывает, что в четыре года знает много овощей и фруктов по названиям, которые они проходят на тематических неделях в саду. "А какие ты знаешь?" — спрашивает ребенок.

"Вопросы дети задают самые разные. Их интересует личная жизнь, твое состояние, эмоциональное настроение, какие-то проблемные ситуации, которые возникли в их семьях. Либо они услышали какую-то информацию, необычную для них, включились, зафиксировали, запомнили. Проходит какое-то время, у них наступает послевкусие, они переваривают эту информацию, и они должны задать вопрос", — отмечает Ефременкова. По ее словам, работа воспитателем прекрасна тем, что ты постоянно находишься в развитии, поэтому болезнь Альцгеймера не грозит, мозг постоянно в работе. Второй родитель Шума в дошкольном отделении №444 нет. Только любопытные взгляды четырехлетних первооткрывателей, которые с ног до головы тебя внимательно рассматривают. Настя, например, сразу с тобой делится тем, что она выучила на тематической неделе. "Знаю абрикос, персик, морковка", — вспоминает ребенок.

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Четырехлетний Ваня рассказывает, как он сегодня играл в футбол во время прогулки, а считать умеет до десяти, может, даже до 20. Маленькая Елена тихо читает увлекательную книжку с картинками в миниатюрном кресле и разговаривать пока стесняется, зато Семен предлагает поиграть. "С помощью игры дети больше воспринимают, больше фантазируют и расширяют свой кругозор, у них появляется интерес", — говорит воспитатель Ольга Маслякова. В сфере образования она почти 13 лет, а именно воспитателем работает восемь лет. В свое время пришла в детсад со своими детьми и поняла, что это, кажется, призвание. И не ошиблась. Говорит, затянуло. "Дети сейчас совершенно другие, не те, которые были восемь-десять лет назад. Они изменились, у них поменялись интересы. Естественно, стараешься развиваться в силу интересов детей", — делится впечатлениями Маслякова.

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По ее словам, нужно чтобы ребенок воспринимал тебя не как чужого человека, а как второго родителя, который помогает. "Сложный случай, был ребенок, когда как раз я только начинала. Ребенок, который у нас не ел, не спал, не ходил в туалет, плакал, кусался. Первые полгода мы буквально чуть ли не на руках его носили. Он был здоров, но не разговаривал нормально, как обычные дети в таком возрасте, были задержки в развитии речи. Со временем — к подготовительной группе — мы вывели его на то, что он очень любил конструировать. И вот через игру мы пришли к тому, что ребенок выправился, перестал кусаться. Он начал общаться с ребятами, со своими сверстниками", — вспоминает воспитатель. Пришел из-за сына Валерий Булычев рассказывает о долгом трудовом пути. В прошлом он — офицер МВД, сотрудник банка, даже работал в частном секторе, заканчивал Московский педагогический колледж №8 в 2006 году. После этого не пошел по педагогической линии, а трудился в разных сферах.

"Что подвигло прийти на работу с детьми? У меня была, скорее, более философская мысль. Сын, которого я очень люблю, его воспитание меня, наверное, где-то подвигло. И философский вопрос: а что, собственно, останется после того, как меня не станет? Подумал, что, как в фильме "Усатый нянь", если 30 человек тебя вспомнит добрым словом, это уже немало", — рассуждает Валерий. Булычев работает с детьми подготовительного возраста — это шесть-семь лет. После дети идут уже в первый класс. Для воспитателей в местном дошкольном отделении ребенок — личность. И к каждому надо найти свой подход.