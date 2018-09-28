Два новых штамма вируса гриппа появятся в России в 2018 году

Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

"Новые штаммы, как правило, вводятся к каждому сезону - один, два, редко, но тоже бывает, три. У нас трехвалентная вакцина в стране. В этом году два новых варианта вируса", - сказала она в интервью программе "Поздняков" на НТВ, отрывки из которой размещены в пятницу на сайте телеканала.

По словам Поповой, каждый год в России число привитых от гриппа увеличивается на 5-7%. "В прошлом году перешагнули 50%, это очень хороший результат, который позволил нам пережить весь эпидсезон спокойно", - отметила глава Роспотребнадзора.

"Вся моя семья прививается отечественными вакцинами", - добавила она, подчеркнув, что отечественное производство лекарственных средств является оптимальным решением в области охраны здоровья граждан РФ, поскольку учитывает особенности географии и устойчивости к вирусам россиян.

По данным Роспотребнадзора, первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени. Кампания по вакцинации населения в этом году стартовала с начала сентября и продлится до декабря. Пики заболеваемости обычно приходятся на январь-март.

В этом году Минздравом закуплено около 62,3 млн доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами, с августа 2018 года поставлено в регионы более 31 млн доз гриппозных вакцин, из них детский грипп - более 9 млн доз.