Облегчение выдачи виз в Японию для групп российских туристов вступает в силу

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Смягчение визовых требований в отношении российских туристов, посещающих Японию в составе организованных групп по пакетным турам, вступает в силу в понедельник. Это второе облегчение визового режима за последние годы - с 1 января 2017 года Япония смягчила режим выдачи въездных виз российским гражданам, что заметно сказалось на увеличении туристического потока из России в Японию.

Об очередном облегчении виз для россиян десятого сентября объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла во Владивостоке. Как рассказали ТАСС в японском внешнеполитическом ведомстве, смягчение визовых требований в отношении российских туристов, посещающих Японию в составе организованных групп по пакетным турам, в первую очередь отразится на количестве документов, которые необходимо будет предоставить для получения разрешения на въезд в страну.

Для россиян - владельцев обычных загранпаспортов, которые приобрели пакетный тур в Японию в составе группы через туристическую компанию, ведущую свою деятельность на территории РФ, вводится новый тип визы. Срок ее действия составляет максимум 30 дней, но для ее получения необходима будет только визовая анкета и загранпаспорт. Ранее туристы из России должны были представлять и другие документы, в первую очередь подтверждающие финансовую состоятельность, такие как выписки со счетов или справки о зарплате с места работы.

История вопроса

В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин посетил Японию с официальным визитом. Одной из конкретных договоренностей, достигнутых по итогам того визита, стало значительное упрощение процесса получения японской визы для российских граждан. Ослабление визовых требований в первую очередь касалось предпринимателей, деятелей культуры и ученых - срок действия многократных виз для этих категорий граждан был увеличен с трех до пяти лет. Затронули смягчения и простых туристов - впервые была введена система многоразовых виз сроком на три года с пребыванием в стране максимум 30 дней подряд, которая распространялась и на туристические поездки.

Было отменено и требование об обязательном наличии гарантийного письма от японского гражданина или принимающей стороны при самостоятельной организации поездки в Японию. Кроме того, начиная со второй поездки в Японию граждане РФ могут получить долгосрочную туристическую визу сроком до 90 дней.

Облегчение бюрократических процедур привело к заметному росту числа российских туристов в Японию - по данным Агентства по туризму при министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, число туристов из России, посетивших Японию в 2017 году, увеличилось на 40,8%. В японском агентстве подчеркнули, что темпы роста туристического потока из России превышают аналогичные показатели других стран и во многом этого удалось добиться именно благодаря смягчению визового режима.

Примечательно, что в пиковый туристический сезон - апрель, когда на основной территории Японии цветет сакура, - российские туристы продемонстрировали впечатляющий 60%-ный рост турпотока по сравнению с 2016 годом. Общее же число гостей из РФ в Японию в 2017 году составило более 77 тыс. человек.

Отношения между странами активно развиваются

Российско-японские отношения вошли в принципиально новую фазу активного развития в 2016 году, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил план сотрудничества между двумя странами из восьми пунктов. С того момента лидеры двух государств провели уже более 20 встреч, включая визит президента РФ в Японию и многократные поездки Абэ в Россию.

План сотрудничества подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы, развитие туризма. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 150, разработанных в рамках плана, уже находятся в стадии активной реализации.