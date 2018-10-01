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Минздрав: лекарства, способного остановить старение, не существует

Внештатный геронтолог ведомства Ольга Ткачева отметила, что старение - это комплексный процесс, который сразу затрагивает много органов и систем

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Лекарства, которое могло бы остановить процесс старения, быть не может. Об этом ТАСС в понедельник - в Международный день пожилого человека - сообщила главный внештатный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева.

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"Лекарства такого [способного остановить процесс старения] быть просто не может. Я могу сказать как ученый, который этим занимается", - отметила Ткачева.

Она добавила, что процесс старения комплексный, он сразу затрагивает много органов и систем. Существующие, даже самые дорогостоящие, лекарственные препараты не могут значимо замедлить процесс старения, если у человека отсутствуют физические нагрузки, он переедает, курит и употребляет алкоголь, отмечает Ткачева.

Ранее сообщалось, что Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2017 года стали американские биологи Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш - первооткрыватели механизма так называемых биологических часов, который работает почти во всех живых клетках. По мнению экспертов, открытие нобелевских лауреатов приблизило исследователей во всем мире к пониманию процессов возникновения многих заболеваний и механизма старения.

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