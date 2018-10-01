Ереванцы несут цветы на площадь имени Азнавура

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Жители столицы Армении несут цветы на площадь имени Азнавура, чтобы почтить память шансонье, ушедшего из жизни в понедельник. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. У именной звезды Шарля Азнавура, которая была открыта в присутствии знаменитого француза в 2013 году, уже горят свечи, и с каждой минутой увеличивается количество цветов.

"У нас только, что закончилась репетиция, и нам сообщили эту страшную новость. Единственное чувство, которое сейчас испытываю - боль", - говорит Народный артист Армении Грант Тохатян.

Простые граждане пришедшие на площадь с трудом сдерживают слезы. "Наш народ потерял одного из своих лучших сынов. Мне очень грустно", - делится менеджер Ерванд Карапетян.

Все новостные выпуски армянских телевизионных каналов и ведущих радиостанций начинаются с новости о смерти шансонье. "Азнавур всегда был объединяющим звеном для нашего народа. Одним словом, он мог примирить противоборствующие стороны. Вот и сейчас напрочь забыта политика и разногласия. На устах у всех имя Шарля", - отметила зам. директора Общественного радио Армении Лика Туманян.

Первого октября отмечается международный день музыки - в столице Армении стоит хорошая погода, и многие ереванцы и туристы проводят время в уличных кафе. Как только стало известно о кончине Азнавура, практически во всех заведениях отключили музыку.

Французский шансонье армянского происхождения, Национальный герой Армении Шарль Азнавур скончался в понедельник в возрасте 94 лет.