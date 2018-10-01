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Умер Шарль Азнавур
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"Азнавур олицетворял настоящий европейский шансон"

Соболезнования в связи со смертью артиста — в материале ТАСС

1 октября умер французский певец Шарль Азнавур. Поэт и композитор ушел из жизни в возрасте 94 лет. Диски с его записями разошлись тиражом более чем в 180 млн экземпляров, он сыграл более 60 ролей в кино.

Азнавур олицетворял европейский шансон и был символом эпохи. Такое мнение в беседе с ТАСС в понедельник высказал народный артист России Лев Лещенко.

"Азнавур олицетворял настоящий европейский шансон, олицетворял целую эпоху. Я не знаю другого такого творческого долгожителя - ведь он пел более 70 лет", - отметил Лещенко.

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"Мы его узнали, когда он появился в замечательном фильме "Тегеран-43", где прозвучала песня "Вечная любовь", - вспоминает российский певец. - Она вошла в список лучших песен мирового звучания".

В репертуаре Лещенко около 20 лет так же есть эта композиция. Артист рассказал, что буквально накануне, во время гастролей в Алма-Ате, к нему подошли слушатели с просьбой исполнить именно "Вечную любовь". "И вот я вчера пел "Вечную любовь". Вот такое совпадение", - заметил он.

Последняя личная встреча артистов случилась в 2017 году в Кремлевском дворце, когда Азнавур приезжал в Москву с концертом. "В прошлом году мы виделись в Кремле, поздоровались, но я не был с ним близко знаком", - поделился Лещенко.

"Очень жаль. Это всегда большая потеря для мировой культуры", - сказал Лещенко.

"Большая потеря для Армении" 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал смерть Азнавура большой потерей для своей страны. 

"Это большая потеря для Армении, армянского народа, это большая потеря для Франции, французского народа и всего человечества", - заявил Пашинян на своей странице в Facebook.

В своем обращении Пашинян выразил также соболезнования семье Азнавура и народам Армении и Франции.

После землетрясения в городе Спитак в 1988 году артист создал благотворительный фонд "Азнавур для Армении", который помогал пострадавшему населению.

В 2004 году указом президента Армении Роберта Кочаряна Азнавуру была присвоена высшая награда страны - Герой Армении. Одна из центральных площадей Еревана названа именем музыканта.

Теги
РоссияФранцияЛещенко, Лев ВалерьяновичПашинян, Никол ВоваевичУмер Шарль Азнавур
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