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Умер Шарль Азнавур

Медведев назвал Шарля Азнавура "душой и голосом великих культур Франции и Армении"

Певец ушел из жизни 1 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким и поклонникам французского шансонье Шарля Азнавура, который умер на 95-м году жизни.

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"Ушел из жизни Шарль Азнавур - один из выдающихся исполнителей, который для всего мира являлся душой и голосом великих культур Франции и Армении. Он много лет собирал полные залы на своих концертах в нашей стране. Глубокие соболезнования близким певца, а также - всем многочисленным его поклонникам по всему миру, в том числе и в России", - написал Медведев в понедельник на своей странице в Facebook.

Шарль Азнавур умер в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичАрменияРоссияФранцияУмер Шарль Азнавур
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