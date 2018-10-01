Медведев назвал Шарля Азнавура "душой и голосом великих культур Франции и Армении"

"Ушел из жизни Шарль Азнавур - один из выдающихся исполнителей, который для всего мира являлся душой и голосом великих культур Франции и Армении. Он много лет собирал полные залы на своих концертах в нашей стране. Глубокие соболезнования близким певца, а также - всем многочисленным его поклонникам по всему миру, в том числе и в России", - написал Медведев в понедельник на своей странице в Facebook.

Шарль Азнавур умер в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции.