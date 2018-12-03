Скворцова: меры Минздрава позволили выявлять ВИЧ на ранней стадии у четырех из пяти детей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Меры Минздрава РФ по расширению охвата жителей страны скринингом и оптимизация его структуры позволили выявлять ВИЧ на ранних стадиях у 80% инфицированных детей и 73% взрослых, которые заражены этим вирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью газете "Известия" , опубликованном в понедельник.

"В каждом регионе у нас утверждены дорожные карты по расширению охвата населения скринингом на ВИЧ-инфекцию и оптимизирована его структура с ориентацией на ключевые группы и с учетом эпидемиологической ситуации. Такие меры позволили повысить выявляемость ВИЧ-инфекции на ранних стадиях. 73% новых случаев ВИЧ-инфекции у взрослого населения и 80% у детей определяются на ранних стадиях", - рассказала Скворцова.

По ее словам, среди регионов России лидерами по заболеваемости ВИЧ-инфекцией являются Свердловская, Самарская, Кемеровская, Ульяновская и Иркутская области.

Наименее всего, как отмечает министр, ВИЧ распространен в Архангельской и Кировской областях, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ставропольском крае, а также Якутии.

ВИЧ в России

В ноябре 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, согласно которому Россия заняла первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы по итогам 2017 года. По данным организации, были зафиксированы 104 тыс. случаев заболевания ВИЧ, в 53% случаев заболевание было выявлено на последней стадии.

После доклада ВОЗ министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова привела более точные данные, заявив, что количество выявленных случаев составляет 85,8 тыс. человек. В интервью "Известиям" она уточнила, что, согласно оценочным данным, в России живут 998,5 тыс. человек с ВИЧ, 81% из них знают о своем статусе.

Ранее министр отмечала, что в федеральный регистр включены и постоянно обновляются данные о почти 90% людей с ВИЧ-инфекцией в стране. Регистр содержит информацию о персональных данных пациентов (к которым имеются разные уровни доступа в рамках регистра), результаты диспансерного наблюдения, сведения об изменениях состоянии здоровья, наличие инвалидности, сведения об оказанной медицинской помощи, вирусной нагрузки, информацию о принимаемых лекарствах.