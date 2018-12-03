Минприроды РФ ждет принятия четких правил реализации Парижского соглашения на форуме ООН

КАТОВИЦЕ /Польша/, 3 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ ожидает принятия ясных и понятных правил реализации Парижского соглашения на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата. Об этом заявил в интервью ТАСС глава природоохранного ведомства Дмитрий Кобылкин, возглавляющий российскую делегацию на проходящем в Катовице климатическом форуме.

"Мы ожидаем, что будет принят в окончательном виде свод правил реализации Парижского соглашения. Это для нас основное. Должны быть сформулированы четкие, доступные, понятные правила, не допускающие трактовок", - сказал он.

Касаясь возможных сложностей, министр отметил, что многие развивающиеся страны продолжают настаивать на жестком разделении государств на развитые и развивающиеся в отношении обязательств по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. "Наша цель - не допустить спора между развивающимися и развитыми странами вокруг свода правил реализации Парижского соглашения. Если спор начнется, то все, что было подписано в Париже, никогда не будет реализовано. А обсуждаемый вопрос очень важен и не может не беспокоить Россию", - указал Кобылкин.

Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата с участием около 30 тыс. представителей почти 200 стран начала работу в воскресенье. В рамках форума проходит 24-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-24), 14-я встреча сторон Киотского протокола (CMP-14) и конференция подписантов Парижского соглашения (СМА-1).

Главная цель конференции - выработать дорожную карту выполнения положений Парижского соглашения. 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита, проходившего во французской столице, его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Форум в Катовице продлится до 14 декабря.