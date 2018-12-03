{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разрыв отношений между РПЦ и Константинополем

Посол РФ в Афинах рассказал о сокращении потока российских паломников на Афон

При этом Андрей Маслов подчеркнул, что развязанный Константинопольским патриархатом конфликт носит межцерковный характер и не может отразиться на российско-греческих отношениях

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число россиян, посещающих гору Афон, где действует сообщество православных монастырей под юрисдикцией Константинопольского патриархата, сократился на фоне разногласий между Русской православной церковью и Константинополем. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Греции Андрей Маслов.

"Насколько нам известно, сегодня паломнический поток на Афон из России продолжается, хотя он и сократился", - сказал он.

"Развязанный Константинопольским патриархатом конфликт носит межцерковный характер и не может отразиться на российско-греческих отношениях, - подчеркнул дипломат. - Согласно разъяснениям Московского патриархата, паломники из России могут посещать Святую гору, находиться в храмах, общаться с насельниками обителей, приложиться к святыням, но не могут участвовать в таинствах исповеди и причастия".

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.

В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем.

Теги
ГрецияРоссияРазрыв отношений между РПЦ и Константинополем
Обвиняемая в грубом обращении со школьницей учительница уволилась в Татарстане
Педагогу вынесли дисциплинарное взыскание
Читать полностью