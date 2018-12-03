Мединский назвал Битова большим талантом и ярким человеком

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Андрея Битова, назвав его ярким человеком, который всегда хотел добиться большего для своих коллег.
Писатель скончался в понедельник в одной из московских больниц на 82-м году жизни.
"Мы с ним были знакомы давно, со времен начала ПЕН-центра российского. Большой талант и яркий человек, пассионарный, всегда несогласный с властью, любой абсолютно", - сказал в понедельник Мединский журналистам.
"Мне кажется, во времена царского режима он был бы контрреволюционером-народником... во времена Сталина - троцкистом. Это человек горящий, который всегда хотел добиться чего-то большего для своей писательской корпорации, для своих товарищей, для коллег, друзей. Старая генерация советских интеллигентов. Очень прискорбно, что такие люди уходят", - добавил министр.