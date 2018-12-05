Абсолютное большинство россиян поддерживает действия пограничников в Керченском проливе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян поддерживает действия российских пограничников, задержавших украинские катера за нарушение границы РФ во время прохода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные всероссийского опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
93% опрошенных заявили, что считают действия пограничников правильными. При этом 79% склонны думать, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей.
30% опрошенных считают, что целью провокации было стремление президента Петра Порошенко удержать власть перед предстоящими в стране 31 марта президентскими выборами. Каждый пятый полагает, что провокация была совершена специально для развязывания войны между Россией и Украиной или для создания очередного повода, чтобы обвинить Россию в агрессии (17%).
Между тем в целом россияне рассчитывают, что в будущем Россия и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения (43%) или хотя бы нормализуют их (34%). Точки зрения о том, что отношения между двумя странами будут ухудшаться придерживаются 16% опрошенных.
"Взгляды на российско-украинский конфликт сформировались достаточно давно и пока не меняются вне зависимости от того, как развивается ситуация в нашей экономике и социальной сфере", - заявил, комментируя данные опроса, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 27 ноября 2018 года. В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море. На законные требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. С целью их принудительной остановки было применено оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли задержаны. По факту нарушения государственной границы РФ было возбуждено уголовное дело, 24 украинских моряка арестованы судом на два месяца.