Транспортный комплекс Москвы не видит потенциала развития агрегаторов такси

"Такси: проведенная нами оценка потенциала развития рынка именно интернет-агрегаторов заказа такси - негативная. С учетом сегодняшних тарифных решений агрегаторов, мы думаем, что будет активно возрождаться сегмент прямых заказов от крупных владельцев такси напрямую к пассажирам", - опубликовано в официальном Twitter-аккаунте комплекса.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы оценил как негативную перспективу развития агрегаторов такси и ожидает возрождения сегмента рынка прямых заказов от крупных владельцев такси напрямую к пассажирам. Об этом говорится в Twitter Транспортного комплекса столицы.

Такси: проведенная нами оценка потенциала развития рынка именно интернет-агрегаторов заказа такси - негативная. С учётом сегодняшних тарифных решений агрегаторов,мы думаем что будет активно возрождаться сегмент прямых заказов от крупных владельцев такси напрямую к пассажирам.

Как сообщал ранее ТАСС, Госдума вчера перенесла рассмотрение в первом чтении законопроекта о государственном регулировании работы такси и деятельности служб заказа легкового такси в РФ. Документ был включен в порядок работы палаты на вторник, однако депутаты не успели обсудить его из-за загруженности повестки.

При этом представители властей Москвы указали, что выступают за регулирование на уровне федерального законодательства работы интернет-агрегаторов такси, "где основная задача - прозрачное тарифообразование и ответственность за услугу для пассажиров". Речь идет о текущем обсуждении в Госдуме т. н. "закона о такси", первое чтение которого должно было состояться 4 декабря, но принято решение его перенести.

В тексте содержится ряд новаций, касающихся деятельности агрегаторов такси. В частности, работа служб заказа легкового такси на территории соответствующего субъекта РФ будет возможна с момента подачи компанией, подразделением иностранной организации или ИП извещения о начале осуществления такой деятельности. При этом иностранные организации будут обязаны работать через обособленное подразделение, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.

Предусматривается создание региональных реестров служб заказа легкового такси, которые должны размещаться на официальных сайтах уполномоченных органов. Агрегаторам будет необходимо "обеспечивать обработку информации о заказе легкового такси с использованием баз данных, находящихся на территории РФ".

Согласно проекту, разрешение на работу таксистом на конкретном транспортном средстве будет выдаваться на срок не менее 5 лет. Соответствующий документ должен находиться в салоне легкового такси и "предъявляться по требованию пассажира, должностного лица уполномоченного органа или сотрудника полиции", говорится в тексте.

Инициатива обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) использовать в качестве такси только машины, допущенные к участию в дорожном движении, обеспечивать техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль технического состояния такси, а также организовывать проведение обязательных медосмотров водителей. Общий водительский стаж шоферов должен быть не менее трех лет.

Взаимоотношение таксистов и агрегаторов в Москве

В октябре этого года замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что правительство Москвы направит в Госдуму предложения по регулированию рынка такси, в числе которых запрет агрегаторам участвовать в формировании тарифов на поездки. Вместо них это должны будут делать сами перевозчики. Он объяснил, что индивидуальные таксисты и таксомоторные компании смогут отправлять агрегаторам свои тарифные меню, а те будут публиковать их в свободном доступе.

Поддерживающие инициативу эксперты транспортной отрасли уверены, что такой шаг приведет к более прозрачной политике ценообразования. В борьбе за долю рынка и новых клиентов агрегаторы все больше опускают цены на поездки, не учитывая экономику транспортного предприятия, считает председатель комитета по транспорту МТПП Богдан Коношенко. По его данным, за последний год, когда цены опускаются все ниже, количество аварий растет прямо пропорционально этому процессу, так как у перевозчиков не остается денег на то, чтобы поддерживать парк автомобилей в нормальном состоянии.

Руководитель комитета по вопросам развития устойчивых транспортных систем МТПП Сергей Лобарев отметил и то, что агрегаторы не несут никакой ответственности перед остальными участниками рынка в случае ДТП, не занимаются повышением качества подготовки водителей, не контролируют водительский состав.

Другая часть экспертов не исключает, что право водителей самим устанавливать тарифы неизбежно приведет к повышению стоимости поездок на 10-20%. После появления сведений о планах законодательных изменений крупнейшие агрегаторы такси в Москве выступили с совместным заявлением против внесения поправок, отметив, что новые меры "отбросят российский рынок такси в своем развитии на 15 лет назад" и сделают услугу менее популярной.

Заказы будут получать те водители, которые предложат наименьшую цену, но при этом они могут находиться в нескольких десятках километров от пассажиров. Как следствие, значительно вырастет холостой пробег машин, увеличится средняя цена поездки.