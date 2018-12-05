Ученый: имя княгини Ольги в названии аэропорта поможет россиянам узнать о святынях Пскова

В рамках проекта "Великие имена России" россияне выбирали имена для 47 аэропортов страны, для большинства из них конкурсная часть проекта завершена, для трех аэропортов проведут дополнительный этап голосования. Итоги голосования во вторник были озвучены в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". В Псковской области имя княгини Ольги, которая родилась в поселке Выбуты под Псковом, набрало набольшее число голосов. За этот вариант проголосовало 44% респондентов, это почти 19 тыс. человек.

"Поселок Выбуты, откуда родом Ольга, поселок Будник - вот святые для православных людей места, и о них теперь узнают жители всей страны. Благодаря этому проекту жители всей страны узнают, что святая равноапостольная княгиня Ольга связана с нашим краем, с Псковом, это и есть пробуждение исторической памяти. Псковичи о княгине Ольге знают, а жители других регионов теперь узнают, что она первая крестилась на Руси. Это очень важно и для всего православия, оно имеет достаточно серьезный псковский адрес", - сказал Голышев ТАСС.

Ранее псковские общественники составили список из трех имен-претендентов. Кроме княгини Ольги, в перечень было включено имя основателя воздушно-десантных войск Василия Маргелова. Аэропорт также предлагали назвать в честь князя Александра Невского, войска которого в 1242 году на Чудском озере под Псковом одержали решающую победу над ливонскими рыцарями.

Проект по присвоению аэропортам РФ имен великих людей проходил с 11 октября по 30 ноября. Россияне выбирали имена великих соотечественников для 47 аэропортов страны. Всего проголосовало более 5 млн человек, итоги голосования были озвучены. По решению экспертного совета в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге будут организованы вторые туры голосования с 10 по 21 декабря.