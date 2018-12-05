Путин проведет Госсовет по теме волонтерства до конца года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует провести заседание Госсовета РФ, посвященное проблемам волонтерского движения, до конца года. Предварительная дата заседания - 28 декабря. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, до Нового года ожидаем [заседание]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, состоится ли оно 28 декабря.

Ранее в среду Путин на Международном форуме добровольцев заявил, что государственная поддержка волонтерского движения будет продолжена. Он также добавил, что в скором времени эта тема будет обсуждаться на заседании Государственного совета.