НТИ "Автонет" опроверг первый выход на дороги Москвы беспилотного автомобиля "Яндекса"

Ранее некоторые СМИ сообщили, что первое высокоавтоматизированное транспортное средство компании "Яндекс" проехало по дорогам столицы в пилотном режиме - то есть под управлением водителя.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Автомобиль, который был замечен пользователями соцсетей на дорогах Москвы с опознавательным знаком в виде буквы "А", не принадлежит "Яндексу" и не является беспилотным, сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ "Автонет".

"Это не был беспилотник, а просто машина с буквой "А". 30 ноября участники форума Urban Mobility получили около 500 знаков [букву "А"] в качестве сувенира. Возможно, кто-то из участников форума наклеил знак на свой автомобиль. <...> В настоящий момент НТИ "Автонет" проясняет ситуацию", - сказал собеседник агентства.

Постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана ранее подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Эксперимент начался с 1 декабря и продлится до 1 марта 2022 года, его результатом должно стать подтверждение возможности эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, а также выработка технических требований к ним для разработки регламентов и документов.

Подготовка постановления шла в рамках рабочей группы НТИ "Автонет", в которую входят автопроизводители, Минпромторг, Минтранс, МВД, ФГУП "НАМИ", а также компания "Яндекс", которая была одним из основных инициаторов тестирования.