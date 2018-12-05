Константинополь продолжает надеяться, что в объединительном соборе примет участие УПЦ

АФИНЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Константинопольский патриархат объявил дату так называемого объединительного собора по созданию украинской автокефальной церкви, подчеркнув при этом, что в первую очередь продолжает рассчитывать на участие в нем архиереев канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"15 декабря состоится первый Объединительный собор церкви Украины, - говорится в сообщении, размещенном в среду в блоге Константинопольского патриархата "Свет Фанара". - Собор, который созывает митрополит Галльский Эммануил, состоится в историческом храме святой Софии в Киеве. В нем, как ожидается, примут участие иерархи всех существующих в стране церковных юрисдикций, которые изберут предстоятеля автокефальной церкви Украины".

"Интерес сосредоточен на архиереях церкви митрополита Онуфрия Московского патриархата", - отмечается в блоге.

Объявление о проведении собора сделал президент Украины Петр Порошенко, выступая в среду на форуме в Киеве, говорится в заключении сообщения.

УПЦ отказывается принимать участие в соборе

В среду президент Украины Петр Порошенко объявил, что так называемый объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря. По словам президента, Вселенский патриарх Варфоломей уже подписал соответствующие письма иерархам так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам канонической Украинской православной церкви "с приглашением принять участие в этом историческом событии".

Сразу после этого каноническая УПЦ вновь заявила о своем неучастии в мероприятии. Глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент в этой связи напомнил, что позиция канонической церкви не изменилась. "Украинская православная церковь не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам", - сказал он.

Автокефалия для Украины

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.

13 ноября синод канонической Украинской православной церкви объявил, что считает недействительными эти решения Константинополя и заявил о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (разрыве евхаристического общения) с Константинопольским патриархатом.

С 27 по 29 ноября в Константинополе вновь собрался синод, на котором, как ожидалось, должны были объявить дату созыва Архиерейского собора новой украинской церкви. Однако тогда дата названа не была. Вместо этого журналистам был роздан пресс-релиз, в котором сказано, что в рамках процесса предоставления автокефалии Украине на синоде был "подготовлен проект Конституционной хартии (устава) украинской церкви".