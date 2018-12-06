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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2018

Медведев заявил, что люди в России богаты душой

Глава кабмина рассказал, что главные впечатления всегда получает от общения с людьми

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что самые мощные впечатления он получает от общения с людьми в разных регионах и что это помогает находить наиболее верные решения.

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Отвечая в интервью российским телеканалам на вопрос о наибольших впечатлениях в уходящем году, глава правительства отметил, что главные впечатления всегда получает от общения с людьми. Премьер подчеркнул, что в он "посетил все, начиная от Калининграда и заканчивая Петропавловском-Камчатским", был на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, в регионах Центральной части России. "Это, наверное, самые мощные впечатления у меня в этом году. Тем более, что год был, действительно, не самым простым для власти, приходилось принимать сложные решения, и общение с людьми помогает найти наиболее верную точку зрения, наиболее верные решения", - сказал глава кабмина.

"Страна у нас очень разная и очень красивая, и люди разные, и, в то же время, люди очень богатые своей душой, люди открытые, иногда жесткие в оценках, иногда, наоборот - очень мягкие", - добавил Медведев.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2018
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