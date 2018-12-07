Митрополит Онуфрий вернул приглашение Варфоломея на объединительный собор без ответа

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор, который должен собраться в Киеве 15 декабря, без ответа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов.

"Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на "объединительный собор", запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору. Точно так же намерены поступить и другие архиереи УПЦ, отсылая приглашения обратно", - говорится в сообщении.

В среду президент Украины Петр Порошенко объявил, что так называемый объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря. Тогда глава государства сообщил, что Константинопольский патриарх Варфоломей уже подписал соответствующие письма иерархам так называемых Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также иерархам канонической Украинской православной церкви "с приглашением принять участие в этом историческом событии". Сразу после этого каноническая УПЦ вновь заявила о своем неучастии в мероприятии. Глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент в этой связи напомнил, что позиция канонической церкви не изменилась.

Позже митрополит УПЦ Александр Драбинко опубликовал текст пригласительного письма Варфоломея, написанного в надменном тоне, и содержащего угрозу, что в случае отказа Онуфрия принять участие в соборе глава УПЦ лишится своего титула. "После выборов предстоятеля Украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете экклезиологически и канонически носить титул митрополита Киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", - сказано в опубликованном переводе письма.