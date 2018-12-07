Омбудсмен Москвы: врачи отмечают улучшение состояния раненых украинских моряков

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Украинские моряки, раненные в ходе инцидента в Азовском море, идут на поправку. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Они находятся в Московском следственном изоляторе "Матросская тишина".

"Я запросила у медиков ФСИН официальный документ. Он звучит так... произведен полный комплекс клинико-лечебного и диагностического обследования и консультаций врачей. В настоящее время отмечается положительная динамика в состоянии здоровья", - сказала она.

По ее словам, настроение у моряков "абсолютно нормальное". У двух из них несерьезные ранения рук, у одного - ранение двух ног.

"Двое постоянно выходят на прогулку, один не выходит, только потому что сам не хочет", - добавила омбудсмен.