Снявшийся в сюжете про "майдан" житель Белоруссии извинился перед зрителями Первого канала

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Стрингер, участвовавший в съемках сюжета о годовщине "майдана", извинился перед Первым каналом и телезрителями за сюжет, в котором притворялся очевидцем событий пятилетней давности на Украине. Видеообращение мужчины имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее блогер Илья Варламов обратил внимание, что в сюжете человек, представленный жителем Украины Кириллом Чубенко, рассказывал об ужасах событий пятилетней давности, когда в стране после продолжительных уличных акций произошел переворот, и последствиях "майдана" для его семьи, однако в действительности на видео был снят житель Белоруссии. Первый канал объяснил ситуацию недобросовестной работой стрингеров на Украине.

По словам стрингера, он работает аналитиком в компании, которая производит для СМИ ролики по всему миру.

"От Первого канала поступила просьба снять семью или человека в Кривом Роге. При просмотре материала мы обнаружили, что он некачественный, но это было срочное задание. Впопыхах мы приняли решение снять такой же репортаж в Минске", - рассказал мужчина.

"Мы отсняли материал в чужой квартире. Квартира эта была не моя, кот тоже не мой. Кот при съемках не пострадал. Я сожалею о том, что принял решение в этом сняться. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел. У Первого канала, так как он без своей вины стал участником этой истории", - добавил он.