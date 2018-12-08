Кудрин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правозащитница Людмила Алексеева, скончавшаяся в Москве в субботу в возрасте 91 года, была образцом настоящей, не крикливой гражданской доблести. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, возглавляющий также Комитет гражданских инициатив.

"Людмила Алексеева была замечательным человеком, образцом настоящей, не крикливой гражданской доблести. Нет слов. Ее будет всем нам очень не хватать", - написал Кудрин в Twitter.

О смерти Алексеевой в субботу сообщил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в состав которого входила правозащитница. Она также возглавляла Московскую Хельсинкскую группу.

Алексеева родилась 20 июля 1927 года. В 1950 году окончила исторический факультет Московского государственного университета, работала преподавателем истории, редактором в издательстве "Наука", была сотрудником Института научной информации по общественным наукам Академии наук СССР. Правозащитной деятельностью Алексеева занималась с 1966 года, в 1977 году была вынуждена эмигрировать из Советского Союза и поселилась в США. Вернулась в Россию в 1993 году, в 1996-м возглавила Московскую Хельсинкскую группу, а в 2002-м вошла в состав Комиссии по правам человека при президенте России, которая в 2004 году была преобразована в СПЧ.