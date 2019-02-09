Организаторы "Лидеров России" привлекли к оценке работ участников искусственный интеллект

В день открытия этапа в Ростове-на-Дону ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), наставник конкурса Владимир Мау рассказал журналистам, что также с помощью специального программного обеспечения анализировались эссе полуфиналистов во время отбора.

"Мы тестируем искусственный интеллект в плане оценки, мы его сделали по итогам первого конкурса, протестируем на втором. Если он покажет хорошую точность оценки, то будем использовать активнее в третьем конкурсе", - сказал Безручко после старта окружного этапа конкурса на юге России.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" в этом году привлекли к оценке работ участников искусственный интеллект, сообщил ТАСС в субботу председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Особенности юга России

По словам Мау, в отличие от других округов в деятельности, представленной полуфиналистами "Лидеров России" в Южном федеральном округе, не прослеживается доминирующей отрасли экономики - все они представлены равномерно. Кроме того, среди участников от регионов этого округа больше женщин. "В этом округе существенно больше прекрасной половины - 20%, тогда как в целом по стране - 16%", - уточнил Мау.

По данным организаторов, в окончательный список полуфиналистов окружного этапа на юге России вошли 267 человек. Больше всего - 91 человек - представляют Краснодарский край, 85 - Ростовскую область, 35 - Волгоградскую, 18 и 17 - Крым и Севастополь соответственно. От Астраханской области участвуют 10 человек, от Калмыкии - семь, от Адыгеи - четыре, также в полуфинал вышли трое граждан Украины.

Жизнь после конкурса

Как отметил Мау, одна из задач конкурса - направить лидерские качества участников конкурса на благо страны. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в регионе с задачей справляются.

"Пять человек из тех, кто попал в финал прошлого года, уже сегодня работают в новых должностях. Это самые разные направления: среди них есть руководители органов исполнительной власти, советники губернатора Ростовской области, руководители комитетов Законодательного собрания и органов местного самоуправления", - сказал Голубев.

По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации, наставника конкурса Юрия Слюсаря, конкурс помогает работодателям находить ценные кадры.

"Я в роли наставника, но есть и эгоистичный интерес. Мы испытываем дефицит управленческих профессиональных кадров. Сейчас четкий акцент на цифровую трансформацию, поэтому нам важны и нужны управленцы, которые будут иметь компетенцию в этой сфере. Например, в прошлом году Денис, у которого я был наставником, получил работу в одной из техкорпораций - сейчас отвечает за стратегический блок. Надеюсь, что и в этом году мое наставничество тоже увенчается трудоустройством в одной из таких корпораций", - сказал Слюсарь.

По словам Безручко, участников, финалистов и победителей конкурса действительно с готовностью рассматривают работодатели.

"В данный момент [новую работу получили] порядка 80 человек из числа финалистов 2018 года. Много в крупном бизнесе, много - в сфере госуправления", - сказал он.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018-го. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Двое участников первого сезона стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе, в очные полуфиналы вышли около 3,3 тыс. участников.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.