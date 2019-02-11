Герасимов: каждая роль Юрского была близка зрителям

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Каждая роль актера Сергея Юрского была любима и близка всем зрителям. Такими воспоминаниями о народном артисте РСФСР, который умер 8 февраля на 84-м году жизни, поделился в ходе церемонии прощания председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов.

"Ушел из жизни выдающийся актер, режиссер, человек. Все его работы уникальны, и когда говорят - назовите его лучшую работу, то, с моей точки зрения, все они блестящие и полюбившиеся зрителю. Я очень люблю картину "Король-олень", хотя о ней реже говорят. Конечно, это "Любовь и голуби" и его потрясающая работа в картине "Место встречи изменить нельзя", - сказал он журналистам.

По словам Герасимова, он познакомился с Юрским, когда тот представлял фрагменты своих новых литературных трудов. "Я был счастливым молодым актером, который имел возможность слушать этого потрясающего актера и человека, когда он показывал фрагменты из своих будущих литературных произведений. Это были и стихи, и проза, он великолепно владел словом, был очень образованным человеком, но был очень прост в общении с друзьями", - отметил председатель комиссии.

Он добавил, что Сергей Юрский внес огромный вклад в развитие театра им. Моссовета и оставил о себе добрую память. "Столько, сколько он сделал для театра Моссовета - любимого театра москвичей и гостей столицы, трудно перечислить. Я благодарен ему за то, что он был одни из инициаторов создания Совета деятелей культуры города Москвы. К счастью, есть его радиозаписи, записи его сценических постановок. У нас осталась великая память об этом великом актере и человеке", - подчеркнул Герасимов.