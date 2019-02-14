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Граффити на руинах. Калифорнийский художник рисует на развалинах сгоревшего города

Осенью 2018 года крупный пожар почти полностью уничтожил город Парадайс в Северной Калифорнии. Художник Шейн Грэммер своими работами пытается вернуть надежду людям, потерявшим дома
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{{sliderIndex+1}} / 9

Описание
© Justin Sullivan/Getty Images
© Justin Sullivan/Getty Images
© Justin Sullivan/Getty Images
© Justin Sullivan/Getty Images
© Justin Sullivan/Getty Images
© Justin Sullivan/Getty Images
© Justin Sullivan/Getty Images
© Justin Sullivan/Getty Images
© Justin Sullivan/Getty Images

Художник из Лос-Анджелеса Шейн Грэммер создал серию граффити на руинах калифорнийского города Парадайс, который оказался практически уничтоженным в результате пожара в ноябре 2018 года. 

Идея пришла Грэммеру в голову, когда он увидел фотографии обгоревших руин дома своего друга Шейна Эдвардса, рассказал художник газете The Washington Post. Тогда он спросил у друга разрешения нарисовать что-нибудь на камине и дымоходе, "чтобы помочь людям увидеть, что Парадайс может снова стать местом красоты".

Фотографиями первой работы художник поделился на странице сообщества людей, потерявших свои дома во время пожара, и неожиданно для себя получил очень положительный отклик. Люди восприняли его работу именно так, как он задумывал, и стали приглашать рисовать граффити на руинах своих домов.

Пожар на севере Калифорнии, который начался 8 ноября, уничтожил почти 14 тыс. жилых домов, более 520 коммерческих зданий и свыше 4 тыс. других построек. Жертвами стихии стали не менее 85 человек.

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