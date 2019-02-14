Спасатели Центра "Лидер" МЧС спасли более 5 тыс. человек за 25 лет работы подразделения

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России отмечают 25-летний юбилей 15 февраля. За эти годы "спецназ", как называют это подразделение в министерстве, участвовал в 2 тыс. операциях и спас более 5 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Центра Анатолий Саввин.

"За 25 лет своего существования спасатели Центра провели более 2 тыс. спасательных, гуманитарных и специальных операций. В ходе них были спасены жизни более 5 тыс. человек, из районов чрезвычайных ситуаций эвакуированы свыше 3 тыс. беженцев, раненых и больных. В различные регионы России и мира доставлено более 200 т грузов гуманитарной помощи, обезврежено и уничтожено свыше ста тысяч взрывоопасных предметов", - сказал он.

Спасатели "Лидера" проводят разминирования, водолазные работы, у них есть своя кинологическая служба, горноспасательная, РХБ защиты, медицинская. Центр считается самым технически продвинутым подразделением МЧС. На его вооружении стоят робототехнические комплексы почти для всех видов работ. "И новая техника на складах у нас не хранится - вся находится в работе", - подчеркнул Саввин.

Отдельной строкой идут операции по гуманитарному разминированию пострадавших от войны территорий. Пиротехники "Лидера" работали в Сербии, Чеченской Республике, Тверской области, Новой Москве, Крыму, Южной Осетии. "В общей сложности за девять лет обследована местность площадью в несколько сотен тысяч квадратных километров и уничтожены десятки тысяч взрывоопасных предметов", - резюмировал командир Центра.