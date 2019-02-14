Военные помогут в решении ситуации с белыми медведями на Новой Земле

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Командование Новоземельского гарнизона Минобороны вместе с руководством городского округа "Новая Земля" примет меры, чтобы обезопасить жителей поселка Белушья Губа от белых медведей. Об этом сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".

Ранее сообщалось, что на Новой Земле с 9 февраля введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей. В частности, в районе Белушьей Губы было замечено 52 медведя. Животные проявляли агрессию, проникали в жилые дома. Вероятными причинами нашествия эксперты называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок.

Как отмечает издание, сформирована рабочая группа из представителей военного ведомства, Института проблем экологии и эволюции, нацпарка "Русская Арктика" и управления Росприроднадзора.

"В качестве первоочередной меры принято решение о переносе с 2021 на 2019-2020 годы сроков строительства на архипелаге современного, соответствующего экологическим нормам мусоросжигательного комплекса", - пишет газета.

Минобороны будет оказывать всевозможную помощь администрации округа Новая Земля по снижению угрозы со стороны животных, говорится в публикации.

В настоящее время, отмечает издание, из-за снижения температуры укрепился лед, и белые медведи на острове возвращаются к охоте на тюленей.