Пассажиры теплохода "Игорь Фархутдинов" добрались до Шикотана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Пассажиры судна "Игорь Фархутдинов" (единственный морской транспорт между Сахалином и островами Большой Курильской гряды), не сумевшие попасть на остров Шикотан из-за сложной ледовой обстановки, в пятницу доставлены в пункт назначения вертолетом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что из-за невозможности причалить в порту Шикотана домой не смогли попасть 39 человек, имевших при себе 700 кг багажа, им пришлось вернуться на Сахалин. Чартерным авиарейсом их доставили 14 февраля на остров Кунашир, откуда должны были вывезти вертолетом на Шикотан. Из-за большого количества багажа людям было предложено перевезти его отдельно на вертолете 15 февраля.

"Люди вчера не захотели лететь без багажа. Пришлось перевозить их сразу с багажом, поэтому доставить на Шикотан удалось не всех, а только 29 взрослых и двух младенцев. Остальные восемь человек остались с ночевкой в городе Южно-Курильске на Кунашире, их разместили в гостинице и предоставили бесплатное питание. Сегодня утром они вылетели на Шикотан вместе со своим багажом", - сообщил собеседник агентства.

На минувшей неделе судно "Игорь Фархутдинов" не смогло зайти в порт Южно-Курильска из-за метели и штормового ветра, ему пришлось пробыть в море несколько дней. После улучшения погоды теплоход причалил в Южно-Курильске, далее отправился на Шикотан, к которому так и не смог подойти.

"Игорь Фархутдинов" - теплоход ледового класса, построенный в 1991 году. Пассажировместимость - 150 человек. Оно работает на линии Корсаков - Кунашир, Шикотан и Итуруп.