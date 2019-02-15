Путину и Лукашенко в "Сириусе" покажут лаборатории, выставку и систему хоккейной аналитики

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - в пятницу во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи ознакомятся с генетической лабораторией и системой хоккейной аналитики, а также посмотрят выставку юных художников, скульпторов и гончаров. Об этом говорится в пресс-релизе "Сириуса".

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что главы государств в пятницу проведут встречу с участием министров двух стран, курирующих образование, культуру и спорт.

Мероприятие пройдет на площадке "Сириуса". Помимо проведения совещания, президенты также осмотрят ряд объектов образовательного центра. "В частности, главы государств посетят лабораторные занятия по генетической инженерии, которые являются частью новой естественно-научной образовательной программы Центра генетики и наук о жизни". Он работает в научном парке "Сириус", открытом президентом России 1 сентября 2018 года.

Президентам в "Сириусе" представят также экспозицию работ юных художников, скульпторов, анималистов и гончаров, чьи произведения уже выставлялись в Российской академии художеств, в столичном Манеже, в Сочинском художественном музее и на Российском инвестфоруме в Сочи. Коллекцию дополнили экспонаты, созданные школьниками в этом месяце на новых программах "Сириуса", посвященных основам анималистической скульптуры и гончарного искусства.

"В рамках спортивного направления будет представлена уникальная система хоккейной аналитики ICEBERG, созданная российскими разработчиками и апробированная в НХЛ, КХЛ, российских и зарубежных клубах", - говорится в пресс-релизе. В "Сириусе" отметили, что данная система использует технологии искусственного интеллекта, машинного зрения и анализ больших данных (делает около 1 млн записей матча и отмечает порядка 500 параметров по каждому игроку, в том числе удары, пасы, блокировки и владение шайбой). Утверждается, что ICEBEGR "прекрасно зарекомендовала себя при разработке экспериментальных программ по подготовке и отбору хоккеистов в юниорские сборные России".

Это будет уже третий день контактов российского и белорусского лидеров в ходе нынешнего рабочего визита Лукашенко в Сочи. В среду, 13 февраля президенты провели переговоры в Красной Поляне и вместе покатались на лыжах. Вечером в четверг, 14 февраля, глава Белоруссии присоединился к неформальной встрече президентов РФ, Турции и Ирана - уже после завершения официальной части трехстороннего саммита по Сирии.