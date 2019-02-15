Эксперт: на опознание находящихся в РФ останков предположительно воинов-афганцев нет денег

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Останки 16 предположительно воинов-афганцев находятся в Ростове-на-Дону в настоящее время, на их ДНК-исследование и идентификацию нет денег. Об этом по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана сообщил в интервью ТАСС Александр Ковалев, председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств - участников СНГ.

По его словам, продолжается работа по розыску без вести пропавших во время войны в Афганистане, установлению мест захоронений погибших и поиск не получивших боевые награды.

"У нас сегодня без вести пропавших - 264 человека. Из них останки 16 тел лежат в лаборатории в Ростове-на-Дону. Денег нет провести исследования", - сообщил глава комитета.

Ограниченный контингент советских войск действовал в Афганистане с декабря 1979 по февраль 1989 года. Через Афганистан прошло, по различным данным, более 600 тыс. военнослужащих. Потери составили около 15 тыс. военных, порядка 53 тыс. были контужены, ранены или травмированы; примерно 400 человек после окончания войны пропали без вести и оказались в плену. За военные и другие заслуги свыше 200 тыс. человек награждены орденами и медалями, 92 из них стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.