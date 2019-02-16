Чибис: корректность платежек за мусор стала одним из приоритетов жилинспекции

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Жилищная инспекция должна будет обеспечить корректность платежек за вывоз мусора, это стало одной из ключевых задач на предстоящие месяцы. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главный жилищный инспектор России Андрей Чибис.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы обращения с отходами в России вывоз мусора с 1 января 2019 года должен быть вынесен в платежке отдельной строкой в качестве коммунальной услуги (ранее он был "зашит" в строку "содержание общедомового имущества"). Тарифы были пересмотрены таким образом, чтобы обеспечивать цивилизованный вывоз отходов и не провоцировать образование незаконных свалок. Всего в реформу вошли 70 из 85 регионов РФ, из них порядка 20, по данным Госдумы, столкнулись с проблемой некорректных платежек: строка по мусору осталась "зашита" внутри общедомовых услуг, итоговая стоимость была преувеличена или цена вывоза значилась и в общедомовых, и в коммунальных услугах.

"Руководители жилищных инспекций проинструктированы на предмет того, что, с учетом запуска мусорной реформы, введения нового коммунального платежа должна быть проведена работа с региональными операторами по вывозу отходов, региональными и местными властями, чтобы платежи были корректны. Поэтому, безусловно, в эти месяцы - это одна из ключевых задач наших коллег в регионах", - сказал замминистра.

Чибис отметил, что жилищные инспекторы "на местах достаточно профессиональны, в том числе с точки зрения методологии проверки корректности начислений".

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин ожидает, что "турбулентность" первого этапа реформы завершится к сентябрю 2019 года, и тогда ситуация стабилизируется.