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Обрушение перекрытий в университете в Петербурге

Университет ИТМО перенесет занятия из поврежденного здания на время ремонта

Ректор вуза Владимир Васильев сообщил, что учебный процесс продолжится в понедельник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Занятия, которые должны были проходить в ближайшее время в здании Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где произошло обрушение перекрытий и кровли, будут перенесены в другие учебные корпуса вуза. Об этом ТАСС сообщил ректор университета Владимир Васильев.

"Учебный процесс будет протекать в других корпусах", - сказал он. Васильев также отметил, что "занятия в понедельник проводиться будут".

Стены здания при обрушении уцелели. Повреждены внутренние конструкции.

В субботу в ИТМО произошло обрушение перекрытий этажей с пятого по второй. Погибших и пострадавших нет.

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РоссияСанкт-ПетербургОбрушение перекрытий в университете в Петербурге
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