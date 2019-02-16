Университет ИТМО перенесет занятия из поврежденного здания на время ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Занятия, которые должны были проходить в ближайшее время в здании Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где произошло обрушение перекрытий и кровли, будут перенесены в другие учебные корпуса вуза. Об этом ТАСС сообщил ректор университета Владимир Васильев.

"Учебный процесс будет протекать в других корпусах", - сказал он. Васильев также отметил, что "занятия в понедельник проводиться будут".

Стены здания при обрушении уцелели. Повреждены внутренние конструкции.

В субботу в ИТМО произошло обрушение перекрытий этажей с пятого по второй. Погибших и пострадавших нет.