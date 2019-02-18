СК проверит СМИ, распространившие личные данные пропавшего в заповеднике ребенка

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи СК дадут оценку представителям СМИ, распространявшим личные данные о шестилетнем мальчике, пропавшем ночью в московском заповеднике "Лосиный остров". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Авторам сюжетов, которые в своих материалах использовали кадры видеосъемки пострадавшего, хотелось бы напомнить, что в СМИ запрещено распространение информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений, а также их родственниках без соответствующего согласия. Это касается как персональных данных несовершеннолетних, сведений о месте жительства, фото- и видеоизображений детей, так и иной информации, указывающей на их личность", - отметили в СК. В ведомстве напомнили, что отсутствие согласия на опубликование личных данных влечет запрет на тиражирование такой информации. "В связи с изложенным Следственный комитет даст оценку действиям, связанным с распространением личных данных участников инцидента", - подчеркнули в ведомстве.

В СК назвали недостойными методы журналистов по добыче сведений о происшествии. "С этической стороны также неприемлемо пытаться выведать информацию о происшествии, связываясь с его участниками под вымышленными именами и предлогами, тем более представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Подобные действия кодекс профессиональной этики российского журналиста трактует как недостойные способы получения информации", - отметили в ведомстве. Следственный комитет призвал журналистов проверять публикуемую информацию, напомнив, что официальная информация может исходить только от следственного органа, расследующего уголовное дело.

По данным следствия, 17 февраля женщина 1985 года рождения со своим шестилетним сыном ехала в машине мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе мальчика заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся. Спустя почти сутки мальчик смог выйти на дорогу, после чего его подобрал мужчина и донес до АЗС. При этом мать ребенка обратилась в полицию лишь в 05:35 утра в понедельник.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи допрашивают его мать. "Будут изучены психологическая обстановка в семье пострадавшего ребенка, условия его проживания, отношения с родителями, была ли необходимость реагирования контролирующих органов. Безусловно, следствие даст правовую оценку и действиям матери ребенка, которая допустила подобную ситуацию", - сообщили в СК.

С декабря 2013 года в УК была введена ответственность за "незаконное распространение в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, по уголовному делу, либо информации, содержащей описание полученных им в связи с преступлением физических или нравственных страданий, повлекшее причинение вреда здоровью несовершеннолетнего" (ч. 3 ст. 137 УК РФ). Она предусматривает наказание от штрафа в размере от 150 тыс. до 350 тыс. рублей или лишения права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет до принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.