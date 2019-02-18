СК завел дело после исчезновения мальчика в заповеднике "Лосиный остров" в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи допрашивают мать шестилетнего мальчика, который провел всю ночь в московском заповеднике "Лосиный остров". Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В следственные органы доставлена мама ребенка. Следователи проводят допрос с целью установления истинных обстоятельств произошедшего", - сообщила Иванова.

По предварительным данным, примерно в 05:35 в понедельник женщина 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ее шестилетнего сына. Мать сообщила, что вечером 17 февраля она ехала с ребенком в машине мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе мальчика заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся.

После ее обращения были организованы поисковые работы. Позже ребенок вышел из леса к автозаправке, ее работники сообщили полиции о местонахождении мальчика. Сейчас ребенка осматривают врачи и психологи. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.