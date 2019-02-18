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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok

Арестованный по делу Baring Vostok Калви жалуется на боли в спине

Представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Александр Хуруджи сообщил, что американец недавно перенес операцию на позвоночнике

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Арестованный по делу инвестфонда Baring Vostok американец Майкл Калви жалуется на боли в спине, так как недавно перенес операцию на позвоночнике. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова по защите прав бизнесменов, находящихся в заключении, Александр Хуруджи.

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"Сегодня по моей просьбе представитель ОНК Москвы посетил в федеральном СИЗО, расположенном внутри "Матросской Тишины", предпринимателей Майкла Калви и Филиппа Дельпаля. По его словам, в целом их состояние более-менее нормальное. Калви жалуется на боли в спине, так как недавно перенес операцию. Он попросил, чтобы ему привезли второй матрас", - сказал Хуруджи.

Он рассказал, что обоих бизнесменов пока держат в одиночных карантинных камерах.

"Дельпаль попросил правозащитников передать ему книги на французском языке. Он также собирается писать свою книгу - о том, что с ним происходит в России, в том числе об уголовном деле, фигурантом которого он стал", - сообщил Хуруджи.

По его словам, оба арестованных предпринимателя испытали сильное нервное потрясение из-за того, что их поместили в СИЗО, и выражают благодарность всем, кто их поддерживает.

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СШАРоссияАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
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