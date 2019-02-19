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В Сочи уволили полицейского, сбившего насмерть девочку

Следователи возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Руководство Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу уволило полицейского, совершившего ДТП в Адлере (Краснодарский край), в результате которого погибла 10-летняя девочка. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

"Сотрудник, совершивший ДТП в Адлере, уволен из органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 16 февраля 26-летний полицейский ППС линейного отдела полиции на станции Адлер Сочинского ЛуВДТ сбил на автомобиле Hyundai Accent по улице Каспийской в Адлерском районе 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девочка была доставлена в больницу, где умерла. Было возбуждено уголовное дело, полицейский подозревается в нарушении правил дорожного движения. 

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