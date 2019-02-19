В России отзывают из обращения еще один препарат с фенспиридом

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Венгерский лекарственный препарат "Эпистат" отзывается из обращения в России. Соответствующее письмо за подписью врио руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко опубликовано во вторник на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что французский лекарственный препарат "Эреспал", содержащий фенспирид, отзывается из обращения в России. Решение об изъятии из обращения препарата основано на новых данных о том, что лекарство может влиять сердце, в частности, вызывать нарушение сердечного ритма.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства ОАО "Гедеон Рихтер" (Венгрия) г. Москва об изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эпистат", - говорится в документе.

Росздравнадзор предлагает предоставить в территориальный орган службы сведения, подтверждающие возврат всех серий препарата поставщикам. Кроме того, ведомство предлагает представительству венгерской компании предоставить сведения об изъятии из обращения всех серий "Эпистата".