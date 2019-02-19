Донателла Версаче назвала творчество Лагерфельда гениальным

"Карл, твой неиссякаемый гений коснулся жизни многих, особенно моей и Джанни. Никогда не забудем твой талант и бесконечное вдохновение", - гласит ее пост в Instagram.

"Гением" назвал Лагерфельда и его давний партнер Валентино Джанкарло Джамметти. "Умер гений, ушел большой друг, так грустно, что не нахожу правильных слов. Прости", - написал он в Instagram . Скорбят об уходе "великого мастера моды и стиля" и в доме моды Dior - в его Instagram также размещено соответствующее сообщение.

Директор Галереи Уффици Эйке Шмидт вспомнил о выставке фотографий Лагерфельда, которой три года назад открывался Музей моды и костюма при участии флорентийской сокровищницы и знаменитых модных показов Питти. Шмидт рассказал агентству ANSA, что познакомился с Лагерфельдом именно в связи с проведением этой выставки. "Мы провели прекрасный день во Флоренции, и я понял, что он прекрасно знал историю искусства, больше всего ему было близко искусство XVIII века", - вспомнил директор Уффици.

По его словам, Лагерфельд не выносил писем, написанных на компьютере или пишущей машинке. "Он сам писал только от руки, поэтому письмо с [предложением об организации выставки] я написал ему от руки, и это было очень важно", - рассказал Шмидт. Он также поделился, что ему хотелось бы организовать выставку в честь дизайнера.

Выставка во Флоренции была не единственной. Лагерфельд в последние десятилетия увлекался фотографией, провел несколько успешных выставок своих фоторабот, выпустил альбомы. Он также выступил фотографом календаря Pirelli за 2011 год. Кутюрье, независимый дизайнер одежды и художественный директор дома моды Chanel Карл Лагерфельд скончался во вторник в возрасте 85 лет.